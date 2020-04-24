Саакашвілі приїхав на зустріч із фракцією "Слуги народу"

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який претендує на посаду віцепрем'єра з питань реформ, прибув на зустріч з членами фракції партії "Слуга народу".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саакашвілі приїхав до офісу партії "Слуга народу" в КВЦ "Парковий" у Києві, де має відбутися його зустріч з народними депутатами.

Раніше заступник голови фракції Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24» заявила, що у порядку денному позачергового засідання ВР немає питання щодо призначення Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра. Водночас, його запросили на засідання фракції. «Ми хочемо почути його план, поставити питання, а, власне, тільки після цього зможемо визначитися, чи є більшість голосів у фракції – і після цього стане зрозуміло, чи буде виноситися це питання взагалі в зал», – зазначила Кравчук.

Вона додала, що Саакашвілі «централізовано ще не зустрічався з фракцією "Слуга народу"», але мав зустрічі з окремими депутатами, які виявили в цьому зацікавленість.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський зустрічався із Саакашвілі та запропонував йому поділитися своїм баченням щодо розвитку України з урядом і парламентом.

За словами Саакашвілі, йому було запропоновано посаду віцепрем'єра з питань реформ.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прогнозував, що голосування за кандидатуру Саакашвілі у ВР може відбутися 28-29 квітня.