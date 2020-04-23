ВР може голосувати за призначення Саакашвілі віцепрем'єром у вівторок-середу - Корнієнко

Верховна Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії та колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Про це перший заступник голови фракції і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" у четвер, 23 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я знаю, що зараз ідуть розмови, зустрічі навіть будуть у пана Саакашвілі з іншими фракціями. На завтра цього питання в порядку денному (позачергового засідання ВР – ред.) немає і у нас є в принципі сумніви, чи воно буде додано Президентом. Тобто, можливо, мова йде про саме голосування по цьому кадровому питанню десь на наступному тижні – у вівторок, середу", - зазначив Корнієнко.

За його словами, у членів фракції "Слуга народу" різні настрої щодо можливого призначення Саакашвілі.

"Дійсно, настрої різні в чатах. Є такий настрій, він переважає, - послухати пана Саакашвілі, зробити висновки, задати питання і визначатися, тому що кадрові призначення останнім часом набувають все більшої ролі парламенту. От у нас уже кілька було призначень, коли треба працювати з депутатами, доносити свої ідеї, доносити свою програму", - сказав Корнієнко.

При цьому сам Корнієнко схиляється до того, щоб підтримувати кандидатуру Міхеїла Саакашвілі, але остаточно визначатиметься після участі Саакашвілі в засіданні фракції "Слуга народу".

Голова партії "Слуга народу" розраховує, що у п'ятницю, на засіданні фракції, Міхеїла Саакашвілі депутатам представить Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Я думаю, що до нас завтра завітає і Прем'єр-міністр. Це було б правильно і справедливо. Він представить пана Саакашвілі, тому що, наскільки я знаю, це була і його ініціатива, не лише Президента, і вони разом нам пояснять, як вони бачать свій поступ в цьому напрямку", - зазначив Корнієнко.

Він додав, що вже мав можливість поспілкуватися з Саакашвілі і поставити йому запитання.

"Завтра на фракції, я думаю, що ми дамо можливість поставити питання народним депутатам. Якщо буде залишатися час, то я в нього запитаю про його бачення стосунків з нашими міжнародними партнерами. Тому що я знаю, що він в цьому дуже знається, в нього гарні стосунки по всьому світу з дипломатичними кругами і нам варто було б в цьому напрямі підсилитися, особливо враховуючи ситуацію по міжнародному фінансуванню, за яке ми боремось вже не перший місяць. Але виникає питання, чи зможе нам пан Саакашвілі допомогти вибудовувати таку співпрацю з міжнародними фінансовими установами, щоб вона була взаємовигідною", - сказав Корнієнко.

Політик також зазначив, що у п'ятницю, 24 квітня, буде одне позачергове пленарне засідання Верховної Ради, яке триватиме приблизно годину-півтори.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні стало відомо, що Президент Володимир Зеленський мав зустріч із Саакашвілі та запропонував йому поділитися своїм баченням щодо розвитку України з урядом і парламентом.

За словами Саакашвілі, йому було запропоновано посаду віцепрем'єра з питань реформ.

Зустріч фракції "Слуга народу" з кандидатом має відбутися перед позачерговим пленарним засіданням ВР, яке заплановане на 13:00 24 квітня.