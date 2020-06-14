У Туреччині понад 150 тисяч осіб одужали від COVID-19

У Туреччині понад 150 тисяч осіб одужали від COVID-19

Укрінформ
У Туреччині за час пандемії одужали понад 150 тисяч пацієнтів. Загальна кількість випадків - понад 176 тисяч, з них смертельних - 4792.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

«Одужали загалом 150 087 людей, загальна кількість випадків - 176 677», - йдеться у повідомленні.

Міністр відзначив збільшення кількості нових випадків за добу та наголосив, що це є попередженням для тих, хто не дотримується обмежувальних заходів.

Загалом за минулу добу було зроблено понад 45 тисяч тестів, виявлено 1459 нових випадків інфікування, померло 14 людей, одужало 985.

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Загальна кількість тестів - майже 2,6 млн. Нині в реанімації перебуває 684 людини, інтубованих 284.

Як відомо, Туреччина послабила обмежувальні заходи. Незмінними залишаються вимоги носіння захисних масок та дотримання соціальної дистанції.

Туреччина в переліку країн, в які українці зможуть літати вже з 15 червня.

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