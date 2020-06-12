Країни, куди можна буде літати з 15 червня

Міністр інфраструктури Владислав Криклій опублікував перелік країн, в які українці зможуть вилетіти з 15 червня.

Відповідну інфографіку Криклій оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

Відтак, згідно з інформацією міністра, з 15 червня українці зможуть літати без обмежень на кордоні до Албанії та США, з дотриманням карантину 14 днів - до Великої Британії, без обмежень на кордоні та тестуванням після прибуття - до Туреччини.

Також з 27 червня громадяни України зможуть літати до Тунісу з тестуванням після прибуття. А такі країни, як Кіпр, Чорногорія, Грузія, Греція будуть розглядати можливість відкриття кордонів після покращення епідемічної ситуації в Україні з 1 липня.

Раніше 12 червня Кабінет міністрів на засіданні ухвалив рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін запровадив адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Відповідно до графіку відновлення роботи транспорту в Україні, опублікованого раніше Криклієм, з 22 травня запрацювали перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні, з 25 травня - метро, з 1 червня - залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, дальньому внутрішньому та міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, а з 15 червня поновиться прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

Уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Станом на 12 червня в Україні 29 753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13 567 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 683 нові випадки.