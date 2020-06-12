Кабмін дозволив в'їзд іноземців в Україну

"Сьогодні, 12 червня, на позачерговому засіданні уряду прийнято рішення про відновлення роботи пунктів пропуску та пунктів контролю в аеропортах України, а також про забезпечення можливості перетину кордону іноземними громадянами", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра інфраструктури Владислав Криклія, уряд дозволив в’їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів. "Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення”, - зазначив міністр.

За його словами, таке рішення є очікуваним та невід’ємно пов’язаним із відновленням міжнародного регулярного пасажирського авіасполучення в Україні з 15 червня.

“Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті”, - додав Криклій.

Як повідомлялося, Україна в рамках карантину з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції із 28 березня повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Водночас з 11 травня обмеження почали поступово пом’якшувати. Зокрема, з 15 червня заплановано відновлення авіаперельотів.