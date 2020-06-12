Шмигаль сказав, за яких умов Україна повернеться до жорсткого карантину

Шмигаль сказав, за яких умов Україна повернеться до жорсткого карантину

Коронавірус
Укрінформ
Уряд не планує найближчим часом змінювати систему управління карантинними заходами в Україні та відмовлятися від адаптивного карантину, але у разі суттєвого зростання захворюваності в більше ніж 10 областях, карантин може бути посилений по всій країні.

Про це на пресконференції з нагоди 100 днів роботи Уряду заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в рамках адаптивного карантину відбулося пом’якшення обмежувальних заходів загалом в державі.

"Але в низці областей ми ще не перейшли навіть до другого етапу карантину, не кажучи вже про третій, чи наступні етапи", - додав Прем’єр.

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Він також повідомив, що Уряд щільно співпрацює з керівниками областей, з міськими головами та іншими представниками місцевого самоврядування.

"Кожен з цих керівників на своєму рівні, розуміючи рівень загрози і рівень захворюваності, вживає конкретних заходів і має всі інструменти, щоб на рівні комісій техногенно-екологічної безпеки ухвалювати рішення і робити заходи жорсткішими", - сказав Шмигаль.

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Він також додав, що адаптивний карантин показав себе як дієвий механізм, тому Уряд не планує найближчим часом змінювати цю систему. 

"Якщо в десяти, або більше областях ми будемо бачити суттєве зростання захворюваності, це буде приводом для ухвалення рішення про посилення карантинних заходів у державі", - зазначив Прем’єр-міністр.

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За його словами, від другої хвилі пандемії ніхто не застрахований, але у великій мірі це залежить від українського суспільства та від ставлення людей до дотримання заходів, що обмежують розповсюдження інфекції.

Фото: КМУ

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