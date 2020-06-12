Шмигаль сказав, за яких умов Україна повернеться до жорсткого карантину

Уряд не планує найближчим часом змінювати систему управління карантинними заходами в Україні та відмовлятися від адаптивного карантину, але у разі суттєвого зростання захворюваності в більше ніж 10 областях, карантин може бути посилений по всій країні.

Про це на пресконференції з нагоди 100 днів роботи Уряду заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в рамках адаптивного карантину відбулося пом’якшення обмежувальних заходів загалом в державі.

"Але в низці областей ми ще не перейшли навіть до другого етапу карантину, не кажучи вже про третій, чи наступні етапи", - додав Прем’єр.

Він також повідомив, що Уряд щільно співпрацює з керівниками областей, з міськими головами та іншими представниками місцевого самоврядування.

"Кожен з цих керівників на своєму рівні, розуміючи рівень загрози і рівень захворюваності, вживає конкретних заходів і має всі інструменти, щоб на рівні комісій техногенно-екологічної безпеки ухвалювати рішення і робити заходи жорсткішими", - сказав Шмигаль.

Він також додав, що адаптивний карантин показав себе як дієвий механізм, тому Уряд не планує найближчим часом змінювати цю систему.

"Якщо в десяти, або більше областях ми будемо бачити суттєве зростання захворюваності, це буде приводом для ухвалення рішення про посилення карантинних заходів у державі", - зазначив Прем’єр-міністр.

За його словами, від другої хвилі пандемії ніхто не застрахований, але у великій мірі це залежить від українського суспільства та від ставлення людей до дотримання заходів, що обмежують розповсюдження інфекції.

Фото: КМУ