Шмигаль сказав, за яких умов Україна повернеться до жорсткого карантину
Про це на пресконференції з нагоди 100 днів роботи Уряду заявив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, в рамках адаптивного карантину відбулося пом’якшення обмежувальних заходів загалом в державі.
"Але в низці областей ми ще не перейшли навіть до другого етапу карантину, не кажучи вже про третій, чи наступні етапи", - додав Прем’єр.
Він також повідомив, що Уряд щільно співпрацює з керівниками областей, з міськими головами та іншими представниками місцевого самоврядування.
"Кожен з цих керівників на своєму рівні, розуміючи рівень загрози і рівень захворюваності, вживає конкретних заходів і має всі інструменти, щоб на рівні комісій техногенно-екологічної безпеки ухвалювати рішення і робити заходи жорсткішими", - сказав Шмигаль.
Він також додав, що адаптивний карантин показав себе як дієвий механізм, тому Уряд не планує найближчим часом змінювати цю систему.
"Якщо в десяти, або більше областях ми будемо бачити суттєве зростання захворюваності, це буде приводом для ухвалення рішення про посилення карантинних заходів у державі", - зазначив Прем’єр-міністр.
За його словами, від другої хвилі пандемії ніхто не застрахований, але у великій мірі це залежить від українського суспільства та від ставлення людей до дотримання заходів, що обмежують розповсюдження інфекції.
Фото: КМУ