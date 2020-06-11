Шмигаль анонсує продовження медреформи "після виправлення помилок"

Другий етап медреформи продовжуватиметься без відтермінування, нині уряд виправляє помилки, допущені при розрахунку тарифів на медичні послуги.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Другий етап медичної реформи буде продовжуватися. Законопроєкту щодо його відстрочення не буде. Ми перераховуємо тарифи НСЗУ в даний момент. Там дійсно були помилки, були невірні розрахунки вартості певних видів і пакетів медичних послуг", - розповів Шмигаль.

За його словами, в деяких пакетах лікування тарифи на медичні послуги занижені. Як приклад він навів тариф на лікування інфаркту.

"Інфарктний пакет коштує за існуючим тарифом 16 тис. грн, по факту - це більше 30 тис. грн. Тобто, це треба перерахувати, і це треба оплачувати, тому що цих коштів не вистачає на покриття витрат середньої інфарктної операції", - сказав Шмигаль, додавши, що "таких прикладів багато".

За його словами, це дасть змогу виправити допущені помилки без відтермінування процесу реформи.

"Визнання цієї помилки дає нам підстави сьогодні перерахувати вартість пакетів, дає змогу переглянути і доповнити ось ці прописані параметри в реформі, наприклад утримання психіатрії, фтизіопульмонології, інших закладів, які в принципі не передбачалися, їх у принципі забули при підготовці другого етапу медреформи. Ось ці помилки і те, що забули, ми якраз зараз виправляємо. Ми це виправимо без відтермінування строків", - сказав Прем'єр-міністр.

На його переконання, виправлення помилок і продовження медреформи дасть "правильний результат", який українці відчують уже з наступного року.

Читайте також: З другим етапом медреформи Україні допоможуть експерти ЄС

Він також поінформував, що відбувся за скороченою процедурою добір кандидатів на посаду голови Національної служби здоров'я, яка здійснює виплати лікарням за пакетами надання медичної допомоги. Шмигаль підкреслив, що процес призначення керівника НСЗУ має бути відкритим.

"Ми хочемо це відкрити і зробити більш публічно, щоб у суспільства не було сумнівів у тому, що НСЗУ і взагалі ця реформа медична, вона має бути", - сказав Прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров'я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) та високоспеціалізовану (обласні лікарні і центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Президент Володимир Зеленський закликав главу МОЗ, голову профільного комітету Верховної Ради і головного санітарного лікаря оперативно запропонувати шляхи покращення медреформи і вирішити проблеми, які виникли в результаті запровадження другого її етапу.