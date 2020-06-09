З другим етапом медреформи Україні допоможуть експерти ЄС

Експерти від Європейського Союзу нададуть Україні допомогу з імплементацією другого етапу медичної реформи.

Про це повідомив у Facebook міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Мав зустріч з профільними представниками Європейського Союзу щодо надання МОЗ експертів для імплементації другого етапу медреформи в Україні. Відтак роботу міністерства буде посилено професіоналами міжнародного рівня, що дозволить ефективніше впроваджувати якісно нові зміни в українській медицині», - написав Степанов.

Він додав, що сторони мають «спільне бачення та бажання посилювати співпрацю».

Як повідомляв Укрінформ, Степанов 5 травня заявив, що медреформа в Україні, в тому вигляді, в якому вона є зараз, передбачає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників та закриття більше 300 лікарень. Усе це, за його словами, через дефіцит фінансування. «Якщо нічого не змінити, то мільйони українців будуть позбавлені доступу до нормального медичного забезпечення. Розпочнеться стрімке поширення таких хвороб, як туберкульоз», - сказав Степанов.

Він зазначив, що команда МОЗ працює над тим, щоб невідкладно змінити ситуацію, аби не було масового звільнення медиків та закриття лікарень. За його словами, це не означає, що буде згортання реформи, а навпаки, її треба реалізувати, але суттєво змінивши, враховуючи українські реалії та виправивши допущені під час планування помилки.

В Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.