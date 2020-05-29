Медреформа: Шмигаль обіцяє не закривати лікарні

Влада у рамках проведення медичної реформи не має наміру закривати медичні заклади по Україні.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив у вечірньому ефірі телеканалу «Україна» 29 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми дивимося на кожний медичний заклад. Ми сьогодні не збираємося скорочувати або закривати медичні заклади. Ми про це говоримо із нашими міжнародними партнерами, які або брали участь або стояли у витоків медичної реформи», - сказав Шмигаль.

За даними глави уряду, нині в державі працює понад 630 тисяч людей у медичній сфері. Серед них - близько 187 тисяч лікарів, близько 350 тисяч молодшого та середнього медичного персоналу, а також адміністративні працівники. «Ми дуже уважно дивимося за динамікою руху медичного персоналу по країні», - запевнив він.

Прем'єр наголосив, що навряд чи є люди, які вважають, що у сфері охорони здоров'я не потрібно нічого змінювати. «Питання у тому, якою має бути ця реформа. Оцей другий етап, а можливо третій етап. Це питання до якості реформи, до якості розрахунків тарифів, до виправлення помилок, які були допущені у плануванні реформи. Ми зараз цим займаємося, тому що коронакриза якраз виявила недоліки та показала необхідність дуже уважно і дуже обережно підходити до реформування медичної галузі», - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що є країни, які помиляються, коли обирають той чи інших шлях реформування, але не треба боятися визнавати помилки при реалізації реформи. "І ми говоримо сьогодні, що так, при реалізації медичної реформи в Україні були помилки, їх треба виправляти, але реформувати медицину треба», - підкреслив Прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня Володимир Зеленський у фільмі "Рік Президента Зеленського" заявив, що має намір змінити підхід до медреформи, оскільки вважає її незадовільною.