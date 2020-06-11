На Харківщині посилили карантин у місті Дергачі - закрили ринки й дитсадки

У м. Дергачі на Харківщині через нові випадки COVID-19 у двох співробітників управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської РДА посилили карантин – заборонили масові заходи, закрили садочки та салони краси.

Відповідне рішення прийняли на засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, повідомляється на сторінці Дергачівської РДА у Facebook.

«У зв’язку з нововиявленими випадками захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в управлінні освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської райдержадміністрації у ході засідання комісії було вирішено: усіх співробітників управління освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської райдержадміністрації перевести на режим самоізоляції на 14 днів до 25.06.2020 року, призупинити роботу дитячих садочків у м. Дергачі на 14 днів, зупинити роботу об’єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування», - йдеться у повідомленні.

Так, під забороною проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб, робота закладів громадського харчування (але дозволяється обслуговування на літніх майданчиках), торговельно-розважальних центрів (крім розміщених у них магазинів), фітнес-центрів, закладів культури.

Також закриваються ринки, забороняються ярмарки, робота закладів побутового обслуговування, а саме салонів краси, саун та лазень, косметологічних і масажних кабінетів, перукарень.

Загалом на Дергачівщині зареєстровано 32 випадки коронавірусу. Для порівняння: у Харківському районі – 145, у Чугуївському – 49. Найбільше у Харкові – 855.

На Харківщині від 12 травня почалося послаблення карантину. Станом на 11 червня в регіоні лабораторно підтверджено 1374 випадків коронавірусу, 55 людей померли, 657 – одужали.

В Україні число підтверджених випадків COVID-19 становить 29 070, включаючи 854 летальні випадки та 13 141 одужання. За добу додалося 689 випадків.