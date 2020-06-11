Шмигаль про можливе посилення карантину: Від цього ніхто не застрахований

Кабінет міністрів України не планує змінювати систему управління карантином.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не передбачаємо найближчим часом змінювати систему управління карантином в нашій країні. Стосовно посилення заходів. Якщо в критичній кількості областей відбудеться ситуація, яка призведе до зростання, тобто 10 і більше областей, якщо ми будемо бачити таке гіперболічне зростання захворюваності, це буде приводом для прийняття рішення про посилення карантинних заходів у державі. Від цього ніхто не застрахований. Ми бачимо що в низці держав є повторні хвилі захворювання, ми, звичайно, хочемо зараз управляти і розуміти, що ми не допустимо такого гіперболічного зростання. Але тут величезна частка відповідальності лежить на самому українському суспільстві, на кожному з нас, як ми ставимося до тих заходів, які обмежують і зупиняють розповсюдження цієї епідемїї", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що попри введення певних пом'якшень карантину, в низці областей ще не перейшли навіть до другого етапу.

"Тому ми сьогодні працюємо щільно з тими регіонами, де відбувається погіршення ситуації, воно відносне погіршення, тому що ми кожен день бачимо коливання... Ми розуміємо, як цим управляти, ми співпрацюємо з областями, обласним керівництвом, міськими головами. Кожен на своєму рівні, розуміючи рівень загрози або рівень захворюваності, конкретно управляє, вживає заходів і має всі інструменти, щоби на рівні місцевих комісій техногенної та екологічної безпеки приймати рішення і зробити заходи жорсткішими . Ті параметри, за якими обираються ті чи інші заходи по пом'якшенню або навпаки по посиленню карантинних заходів і обмежень, вони прописані, вони є дієвими", - сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що поняття адаптивного карантину використовується лише в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 11 червня 8 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільска та Чернівецька області.