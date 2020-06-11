Шмигаль прокоментував “коронавірусний” антирекорд: Подекуди люди “розслабилися”

У регіонах, де українці неналежно дотримуються карантину, зростає захворюваність на коронавірус.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогоднішній день один з найвищих показників за останні тижні, у біля 700 людей підтверджено захворювання, окремі області, де більше сотні випадків підтверджено. Тобто перехід до адаптивного карантину демонструє сьогодні результат - там де люди розслабились, одразу зростання кількості тих, хто захворів. Тому дуже важливо дотримуватися соціальної дистанції і використовувати маски, мити руки і дезинфікувати", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що загроза коронавірусу залишається актуальною і закликав бути обережними, пильними, дбати про здоров'я своє та близьких.

Прем’єр також наголосив на ефективності Фонду боротьби з COVID-19.

"Ми створили фонд на боротьбу з COVID-19. Всім відомо, майже 65 млрд гривень, які використовуються, і дають нам можливість реагувати на ті виклики, які пов'язані вже з наслідками коронавірусу. Ми розуміємо наслідки, вплив на економіку, розуміємо куди рухатися", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, Верховна Рада відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. У той же день парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду.

Станом на 11 червня 8 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

В Україні число підтверджених випадків COVID-19 становить 29 070, включаючи 854 летальні випадки та 13 141 одужання. За добу додалося 689 випадків.