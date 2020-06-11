Степанов про добовий антирекорд COVID-19: Ми будемо пропонувати певні заходи

Минулої доби встановлено антирекорд з виявлення нових хворих на COVID-19, і це пояснюється нехтуванням громадянами правилами безпеки після пом'якшення карантинних заходів.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив на брифінгу 11 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Такого антирекорду у нас ще не було. Навіть у важкі часи в квітні, коли була напружена ситуація, у нас ніколи не було 689 осіб, захворілих за один день. Протягом тижня ми спостерігаємо підвищену кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби, вже протягом тижня я як міністр охорони здоров’я прошу вас дотримуватися тих правил безпеки, тих рекомендацій, які є. Вже було звернення Президента країни, що у нас не скасований карантин, що загроза нікуди не поділася. Але подивіться на вулиці, що відбувається навколо вас: ми всі вийшли з карантину, ми всі вирішили що його вже не існує, що такої загрози як COVID-19, немає”, - сказав Степанов.

Він нагадав про кількість смертей від коронавірусної хвороби, зареєстрованих за останні дві доби, - 23 і 21.

Міністр укотре наголосив, що в країні відбулося не скасування, а лише пом’якшення карантинних заходів.

“Чому всі вирішили , що можна їх не дотримуватися повністю? Треба розуміти, що все, що ми рекомендуємо, ми рекомендуємо не для себе... При дотриманні цих заходів можливість інфікування COVID-19 буде знижуватися. Але коли ми їх не дотримуємося, бачимо такі цифри, які є”, - сказав глава МОЗ.

У цьому контексті він підкреслив, що не знімає відповідальності з себе, але наголосив на тому, що відповідальність за своє життя і здоров'я має нести і кожен громадянин.

За словами Степанова, МОЗ у зв'язку з підвищенням рівня захворюваності буде запроваджувати певні заходи, але які саме - не конкретизував.

"Зараз, коли у нас є певне підвищення кількості захворілих на COVID-19, ми будемо пропонувати певні заходи - заради здоров’я українців, заради вашого здоров’я життя", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ЦГЗ, станом на 11 червня в Україні 29 070 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 854 летальні, 13141 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 689 нових випадків, і це найбільше з початку реєстрації захворювання на COVID-19 на території України.