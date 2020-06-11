В Україні виявили 29 070 випадків коронавірусу, за добу - 689

Станом на 11 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, за добу - 689 нових.

Про це повідомляється на сайті Центру громадського здоров’я

Станом на 11 червня в Україні лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, за добу зареєстровано 689 нових.

Зафіксовано 21 новий летальних випадків. Одужало 372 особи.

Загалом за даними ЦГЗ одужало 13 141 осіб, летальних випадків внаслідок COVID-19 — 854.

Серед захворілих 58% складають жінки. Найчастіше COVID-19 реєструється у віковий групах від 30 до 49 років — 35% та від 50 до 69 років — 37%.

Найбільше нових випадків за минулу добу зареєстровано у Львівській області — 125, Києві — 91, Київській області 54 та Рівненській - 53.