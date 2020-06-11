Росія та Китай причетні до кампаній дезінформації щодо COVID-19 – Єврокомісія

В умовах кризи COVID-19, головними зовнішніми джерелами дезінформації, яка спрямована на підрив європейської демократії та довіри громадян до державних органів влади та Євроінституцій, є Росія і Китай, що підтверджується належними свідченнями.

Про це у середу під час віртуальної пресконференції у Брюсселі заявила віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова (Věra Jourová), яка разом із високим представником ЄС представила нову спільну Комунікацію (робочий документ) Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх дій із протидії дезінформації в умовах кризи COVID-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В тому, що стосується іноземних учасників та сил, ми чітко говоримо про Росію і Китай. Ми маємо належні свідчення для того, щоб робити такі декларації, вони добре підкріплені доказами", - сказала Юрова.

При цьому вона зауважила, що дезінформація, хвилі якої вдарили по Європі у розпал пандемії коронавірусу, виходили як від зовнішніх джерел, так і ззовні Євросоюзу. Для боротьби з цим явищем Євросоюз має намір мобілізувати зусилля всіх зацікавлених сторін – від платформ онлайн інформації до органів влади, підтримати незалежні організації із перевірки фактів та медіа. При цьому, за її словами, дії Єврокомісії потужно орієнтовані на дотримання фундаментальних прав, зокрема, - свободи слова та інформації.

Юрова нагадала, що у боротьбі із поширенням дезінформації Єврокомісія знайшла порозуміння з ключовими провайдерами інтернет-послуг та операторами соціальних мереж, з якими був укладений Кодекс поведінки проти дезінформації. Перелік учасників цього документу розширюється. Зокрема, за словами Юрової, до документа приєдналася мережа ТіkТоk, Єврокомісія продовжує діалог також з мережею Whatsapp.

Як зауважили під час заходу представники Єврокомісії, ключовим елементом європейської відповіді на дезінформацію є забезпечення свободи висловлювань та плюралізму думок. У цьому вимірі Єврокомісія буде продовжувати моніторинг надзвичайних заходів, які були вжиті країнами-членами, щодо їх відповідності європейському законодавству та цінностям.

"Криза продемонструвала роль вільних та незалежних медіа як джерела надійної, перевіреної інформації для громадян. ЄС зміцнить підтримку незалежних медіа та журналістів в ЄС та по усьому світу. Єврокомісія закликає країни-члени докласти зусиль, щоб журналісти могли працювати безпечно, а також максимально використати економічну відповідь ЄС на кризу та пакет відновлення для підтримки медіа, які були важко вражені кризою, з повною повагою до їх незалежності", - зазначила представник Єврокомісії.

Нагадаємо: станом на 11 червня у світі загалом зареєстровано 7 445 945 випадків коронавірусу, із них 418 137 летальних. Одужали 3 724 891 пацієнтів.