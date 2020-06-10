Боррель розповів, як Євросоюз збирається протидіяти фейкам

Події, які розгорнулися під час пандемії COVID-19 довели, що дезінформація перетворилася на зброю, які зовнішні державні та групи впливу намагаються використати проти європейської демократії.

Про це 10 червня під час віртуальної пресконференції у Брюсселі заявив високий представник ЄС, віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель, який представив результати сьогоднішньої зустрічі Колегії ЄК, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Під час зустрічі Колегії сьогодні головна увага була зосереджена на подоланні дезінформації, що пов’язана з COVID-19. Пандемія коронавірусу супроводжувалася масивною кампанією "інфодемії". Ми стали свідками хвилі сфальшованої та хибної інформації, з розповсюдженням чуток та конспірологічних теорій, як з цілеспрямованими "операціями впливу" з боку іноземних груп. Деякі з них були спрямовані на нанесення шкоди Євросоюзу та його країнам-членам, на підрив демократії, довіри до Європейського Союзу і до національних органів влади", - сказав Боррель.

Він зауважив, що хибна інформація та інформаційне шахрайство, цілеспрямовані кібернетичні атаки спричиняють потенційний ризик для громадян ЄС, адже така дезінформація здатна вбивати. Зокрема він згадав чутки, що внутрішнє вживання очисних засобів може допомогти здолати коронавірус, або заперечувалася користь миття рук для упередження хвороби.

"В цих умовах наш обов’язок – захистити наших громадян, підвищити їх обізнаність щодо хибної інформації, розкрити джерела, що її розповсюджують. У світі, який рухається вперед завдяки технологіям, комп’ютерні клавіатури часто використовуються замість мечів, застосовуються цілеспрямовані операції впливу та кампанії дезінформації, які вже є визнаною зброєю державних та недержавних акторів. Євросоюз нарощує власні дії та спроможності у такій боротьбі", - зазначив Боррель.

Результатом аналізу та узагальнення такої інформації стала спільна Комунікація (робочий документ Єврокомісії) щодо боротьби проти дезінформації, яка була розроблена зусиллями Єврокомісії та Європейської служби зовнішніх дій.

"У зовнішньому вимірі ми маємо намір боротися зі шкідливими наративами засобами стратегічної комунікації та публічної дипломатії, у нашому сусідстві, у країнах Західних Балкан та по усьому світу, особливо в Африці, в регіонах Африканського Рогу, а також Близького Сходу і Латинської Америки... ЄС має намір нарощувати таку діяльність, поєднуючи зусилля із країнами-членами, з ключовими міжнародними партнерами, включаючи «G7», НАТО, а також ООН, ОБСЄ Раду Європи та Африканський Союз. Відповідні завдання отримають представництва ЄС по усьому світу", - зауважив Боррель.

Як повідомлялося, за даними сайту Worldometers, станом на 10 червня у світі загалом зареєстровано 7 397 822 випадки коронавірусу, із них 416 369 летальних. Одужали 3 702 797 пацієнтів.

Фото: College of Europe in Natolin