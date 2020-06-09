Пропагандисти Кремля спекулюють на заворушеннях у Штатах - EUvsDisinfo

Коментуючи заворушення в США, що були пов’язані із загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання поліцією, російські пропагандисти використали весь спектр притаманних їм інформаційних спекуляцій і конспірології, та вдалися до відверто расистських висловлювань.

Про це йдеться в огляді європейського видання EUvsDisinfo, яке виходить під егідою Європейської служби зовнішніх дій та спеціалізується на викритті дезінформації та пропаганди, що спрямовані проти європейської аудиторії.

«У світі кремлівських дезінформаційних мереж протести ніколи не можуть бути справжнім висловленням народного невдоволення. Протести у цьому світі є завжди штучною постановкою, будь-то у Гонконзі, Франції, Венесуелі або США… Кремлівська екосистема дезінформації намагається використовувати протести всіма можливими шляхами, від висловлювання співчуття протестантам до проголошення відверто расистських заяв», - йдеться у публікації.

За спостереженням авторів, одне із прокремлівських видань, яке намагається приховати своє російське походження, англомовне видання «Північний фронт», малює картину, яка мала б розвіяти будь-які сумніви щодо походження протестів. Для пропагандистів є зрозумілим, що безлади в США – це чергова «кольорова революція», організована «глобалістськими корпораціями», щоб нашкодити Дональду Трампу.

Цю ж лінію продовжує пропагандистський ресурс Strategic Culture Foundation, який називає події в США «американським Майданом», спровокованим опортуністами із складу «глибинної держави», які є одночасно запальними «кольоровими революціонерами» і фінансовими мільярдерами світового масштабу. Дивно, але цю ж тему підхоплює видання, яке, можна припускати, «не має жодного стосунку» до Кремля – московська «Комсомольская правда».

До відверто расистської промови вдалася головний редактор RT та Sputnik Маргарита Симоньян, яка висловила підозру у тому, що Вашингтон сам розігрує сценарій «повільного бюрократичного заколоту». При цьому, як відмічають автори EUvsDisinfo, ця дама використовує дуже своєрідної іронії: «Якщо американці візьмуть до уваги мою пораду, я сподіваюся, ми зможемо побачити, що США перетворюються на справжню Україну. Успіхів, друзі! Все прогресивне людство з вами! Бийте білих, поки вони не почорніють!».

Як зазначає EUvsDisinfo, російський націоналістичний ресурс «Russia Insider», що видається вже на території США, також описує події в США як «заколот демократів», та вдається до абсолютно расистських слоганів, оголошуючи всіх «білих людей» цілями, яким немає порятунку від «чорних» погромників, чим відверто провокує ескалацію напруги.

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Автори зазначають, що неможливо звинуватити Кремль у відверто расистському порядку денному. Але спонсоровані ним або «симпатизуючи» Кремлю видання чомусь скоординовано поширюють саме расистські послання на доволі широку аудиторію, експлуатуючи ідею «білої переваги», втім, як і інші екстремістські, лівацькі, «антикапіталістичні» слогани.

«Інформаційні сайти, що пов’язані з державними структурами, діляться таким контентом та створюють інформаційні продукти без будь-яких видимих зв’язків з Кремлем. Але в результаті чомусь з’являється образ Всеамериканського Майдану біло-синьо-червоного», - підбивають підсумок автори публікації.