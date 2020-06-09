Джонсон закликає боротися з расизмом мирно

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав боротися з расизмом у країні, проте виключно в мирний і законний спосіб.

Про це повідомляє BBC.

«Борис Джонсон закликав країну працювати мирно й законно для перемоги над дискримінацією та расизмом. Прем’єр-міністр наголосив, що уряд не може ігнорувати злість та безперечне почуття несправедливості. Але підкреслив, що протести ризикують бути дискредитовані агресивною меншістю, яка нападає на поліцію та майно», - йдеться в повідомленні.

За словами Джонсона, Велика Британія за останні десятиліття зробила потужні кроки у боротьбі з расизмом, але «потрібно зробити ще більше».

Як відомо, у ці вихідні безліч людей у США та інших країнах знову вийшли на акції проти расизму і насильства з боку поліції, спричинені загибеллю 46-річного Джорджа Флойда в американському Міннеаполісі.

У Лондоні та Брюсселі, зокрема, ці акції супроводжувалися безладами, нищенням майна та нападами на поліцію. У Лондоні було здійснено спробу осквернити меморіал британським солдатам, загиблим у Першу світову війну, а на пам’ятнику Черчиллю було написано, що він «був расистом».

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Хвиля протестів прокотилася в США через смерть 25 травня 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. В інтернет потрапили відеокадри, на яких видно, як під час затримання офіцер поліції притискає коліном до землі шию підозрюваного, а той намагається сказати, що не може дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.

Фото: АА