У Франції поліцейським заборонили придушення під час затримання

У Франції правоохоронці більше не застосовуватимуть прийом силового затримання та нейтралізації зловмисників із технікою захвату за шию.

Про це оголосив у понеділок міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я ухвалив рішення про вжиття заходів. Життя людей не повинні піддаватися ризику під час затримання. Застосування прийому із захватом шиї (техніка силового затримання із придушенням особи – ред.) буде скасовано для поліцейських і жандармів», - заявив глава французького МВС.

Кастанер відреагував на масові акції протестів, які пройшли по всьому світові, включаючи Францію, після загибелі під час затримання американськими поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда.

Глава МВС також оголосив, що цей прийом не буде відпрацьовуватися у закладах підготовки правоохоронців.

Кастанер відзначив, що у французьких правоохоронців має бути «нульова толерантність» до расизму.

Напередодні із урядовцями та парламентаріями зустрівся президент Франції Еммануель Макрон. Він вимагав від міністра внутрішніх справ прискорити роботу з удосконалення кодексу професійної етики правоохоронців.

У Франції минулого тижня пройшли масові несанкціоновані демонстрації проти расизму і поліцейського насильства. Протестувальники вимагали справедливого розслідування загибелі у 2016 році під час силового затримання поліцейськими темношкірого француза Адама Треоре.

Фото: sotnic.net