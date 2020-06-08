Смерть Джорджа Флойда турбує американців більше, ніж масові протести

Американці висловлюють більшу стурбованість з приводу загибелі Джорджа Флойда внаслідок затримання поліцією, ніж щодо протестів, у тому числі тих, які супроводжувалися насильством.

Про це інформує Голос Америки з посиланням на опитування, проведене спільно NBC та Wall Street Journal.

«59% опитаних сказали, що їх більше непокоїть загибель Джорджа Флойда, серед них 54% - білі, 65% - латиноамериканці та 78% - чорношкірі респонденти. Лише 27% опитаних сказали, що занепокоєні протестами», - йдеться у повідомленні.

Опитування проводилося протягом 18 травня - 2 червня. Участь у ньому взяла 1 тисяча зареєстрованих виборців.

Зазначається, що відповіді розділилися по партійній лінії. 81% демократів та 59% незалежних висловили більшу стурбованість загибеллю Флойда. Серед республіканців цей показник становить лише 29%.

Окрім того, 80% опитаних вважають, що ситуація в США вийшла з-під контролю. Такої думки дотримуються 66% республіканців, 92% демократів та 79% незалежних. Лише 15% респондентів вважають, що ситуація в країні загалом контрольована.

Читайте також: Акції проти расизму зібрали на вихідних десятки тисяч людей по всьому світу

Як повідомлялося, у США спалахнули протести після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда у Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині купюрою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув йому голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, внаслідок чого Флойд через кілька годин помер.

Фото: АА