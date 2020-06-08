Акції проти расизму зібрали на вихідних десятки тисяч людей по всьому світу

У ці вихідні безліч людей у США та інших країнах знову вийшли на акції проти расизму і насильства з боку поліції, спричинені загибеллю Джорджа Флойда в американському Міннеаполісі.

Про це повідомляє CNBC.

«Люди в США та інших частинах світу збираються в неділю на великі демонстрації проти расизму і насильства з боку поліції, відзначаючи 13-й день протестів після вбивства поліцією Джорджа Флойда в Міннесоті», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в суботу у Вашингтоні, столиці США, десятки тисяч людей зібралися біля Меморіалу Лінкольна і поблизу Білого дому. Судячи з усього, ця акція стала наймасовішою в місті за останній час.

Тисячі демонстрантів також вийшли на вулиці в Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Чикаго, Філадельфії, Нью-Йорку та багатьох інших містах США.

Масові акції пройшли по всьому світу - від Європи до Австралії. Їх учасники закликали покласти край расизму і сваволі поліції у своїх країнах.

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Як повідомлялося, протести спалахнули після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині купюрою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув голову Флойда до асфальту, натиснувши коліном на горло, внаслідок чого чоловік невдовзі помер.

Фото: Getty Images