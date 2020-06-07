Антирасистські протести у Лондоні: у зіткненнях поранені 14 поліцейських

Під час зіткнень після мирної демонстрації руху Black Lives Matter у Лондоні 14 офіцерів поліції отримали поранення.

Про це повідомляє АР.

«14 офіцерів було поранено під час зіткнень з демонстрантами у Лондоні в суботу після переважно мирної демонстрації Black Lives Matter», - йдеться у повідомленні.

Крессіда Дік, комісар столичної поліції, назвала напади на офіцерів «шокуючими і абсолютно неприпустимими». Вона також сказала, що поліція зробила ряд арештів.

Як зазначає видання, у Лондоні десятки тисяч людей провели мітинг біля площі Парламенту на згадку про загиблого внаслідок застосування насильства поліцейським в США афроамериканця Джорджа Флойда, а також людей, які загинули під час поліцейських зіткнень або байдужості у Британії.

У неділю заплановано ще більше демонстрацій по всій Великій Британії, у тому числі біля посольства США, на південь від Темзи.