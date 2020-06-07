На антирасистські протести в Німеччині вийшли десятки тисяч людей

Мешканці німецьких міст активно підтримали глобальну акцію «Мовчазне демо» на пам’ять американця Джорджа Флойда - на вулиці вийшли десятки тисяч людей.

У масках були далеко не всі учасники, а про соціальну дистанцію навіть не йшлося, повідомляє кореспондент Укрінформу в Берліні.

На Александрплац у німецькій столиці зібралося, за оцінками, до 15 тисяч демонстрантів, попри те, що поліція намагалася перекрити доступ на площу. Офіційно до участі в акції було заявлено півтори тисячі людей.

Поліція повідомила у Twitter, що одна з груп демонстрантів закидала її співробітників камінням та пляшками. Порушників шукають.

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Ще більше людей - за попередніми оцінками, до 25 тисяч - зібралося на Кенігсплац у Мюнхені. Це також набагато більше, ніж очікувалося, адже зареєстровано було всього 200 учасників.

Фото: Florian Peljak, sueddeutsche.de

Пам’ять загиблого внаслідок поліцейського насильства американця вшанували мовчанням протягом 8 хвилин 46 сек. Деякі демонстранти при цьому стояли на колінах. Чимало учасників прийшли з плакатами, в тому числі «антитрампівського» змісту.

Як повідомляв Укрінформ, у США спалахнули масові протести, спричинені смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Його 25 травня затримали у Міннеаполісі при спробі розплатитися у крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.

Один з поліцейських притиснув чоловіка до асфальту, надавивши коліном на горло – так, що той не міг дихати. Невдовзі Флойд помер у лікарні.

Фото: Ralf Günther, bz-berlin.de