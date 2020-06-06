В Австралії пройшли акції солідарності з протестами у США

Про це пише CNN.

"Протестувальники, котрі зібралися біля ратуші Сіднея, закликали до справедливості у справі Девіда Дангея - австралійського аборигена, який загинув у в'язниці у Сіднеї 2015 року. Його справа викликає паралелі з нещодавньою загибеллю Джорджа Флойда під час затримання поліцією у США", - йдеться у повідомленні.

Дангей, який страждав на шизофренію та діабет, помер у пенітенціарний лікарні Лонг-Бей після того, як до нього застосували силу щонайменше четверо працівників закладу, йдеться у пресрелізі, надісланому CNN адвокатом родини потерпілого Джорджем Ньюхаузом.

Родина Дангея закликає порушити кримінальну справу проти працівників, причетних до його загибелі.

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Корінне населення Австралії - аборигени материка, становить 2,4% з 25 мільйонів людей, які сьогодні населяють країну, але при цьому складають більше чверті загальної кількості ув'язнених в країні.

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Як повідомляв Укрінформ, у США тривають численні протести, спричинені смертю 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Його 25 травня затримали у Міннеаполісі при спробі розплатитися у крамниці банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з поліцейських притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу. Пізніше чоловік помер у лікарні.

Фото: CNN