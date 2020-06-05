У французькому Лілі поліція розігнала маніфестацію проти расизму

У французькому Лілі правоохоронці застосували сльозогінний газ проти протестувальників, які проводили несанкціоновану маніфестацію проти расизму і поліцейського насильства.

Про це інформує AFP, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Французька поліція з підтримки громадського порядку застосувала сльозогінний газ у місті Ліль, щоб розігнати близько 2 тис. протестувальників, які проводили несанкціоновану демонстрацію проти поліцейського насильства і расизму», - йдеться у повідомленні.

Протестувальники продовжили низку масштабних протестів, які пройшли у багатьох країнах світу, зокрема, у США і Франції, після загибелі під час силового затримання поліцейськими 25 травня в Міннеаполісі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

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Натомість у Франції такі протести проходять із вимогами провести справедливе розслідування загибелі у результаті застосування жандармами силових заходів під час затримання у 2016 році 24-річного темношкірого Адами Траоре.

Протестувальники вийшли на маніфестацію із закликами «правду для Адами», «я не можу дихати», «життя чорних також важливі».

2 червня несанкціонована 20-тисячна маніфестація проти расизму та поліцейського насильства пройшла у Парижі. Також акції протесту відбулися в інших великих містах Франції.

У п'ятницю префектура французької столиці, враховуючи санітарні обмеження, заборонила проведення заявлених на 6 червня чергових акцій протесту.