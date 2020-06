Трюдо долучився до протесту проти поліційного расизму в Оттаві

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кількатисячний мітинг розпочався біля парламенту Канаду, де до нього без попередження приєднався прем’єр-міністр. У супроводі охорони та вдягнутий у чорну маску він разом з іншими учасниками простояв у мовчанні на одному коліні близько дев’яти хвилин — саме стільки часу поліціянт у Міннеаполісі стояв на шиї Джорджа Флойда, поки він не помер.

Під час виступів темношкірих активістів Трюдо також аплодував.

This is #Ottawa right now. Thousands walking down one of the city’s main thoroughfares, ElginSt. Chanting “Black Lives Matter”, #DefundThePolice ”. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/tPxUPll4xf

Разом із главою уряду участь у мітингу взяв також міністр у справах родини Ахмед Хусен, який походить із Сомалі та неодноразово розповідав про випадки расизму, з якими стикнувся в Канаді.

Після виступів біля парламенту учасники мітингу пройшли маршем до монумента прав людини, де мирно розійшлися. Організатори роздавали учасникам мітингу воду та закликали максимально дотримуватися дистанції один між одним.

Prime Minister @JustinTrudeau attends a #GeorgeFloyd anti-racism protest at Parliament Hill, takes a knee with demonstrators. #Ottawa event is one of many taking place across the country this weekend.#Cdnpolihttps://t.co/yE1Zju9FFG pic.twitter.com/8mVjG9dGJs