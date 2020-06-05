У Міннеаполісі в останню путь провели Джорджа Флойда

В Міннеаполісі відбулась церемонія прощання з афроамериканцем Джорджем Флойдом, який загинув після затримання поліціянтами.

Про це повідомляє DW.

Біля закритої труни в актовому залі Північного центрального університету зібралися родичі та друзі Флойда, а також правозахисники та політики. Попрощатися з Джорджем Флойдом прийшов також мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей: він опустився на одне коліно перед труною і розплакався.

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За словами адвоката сім'ї Флойда Бена Крампа, 46-річний чоловік помер не через коронавірус, а від іншої пандемії, "яка в Америці дуже добре відома, — пандемії расизму і дискримінації".

Присутні вшанували пам'ять Флойда мовчанням, що тривало 8 хвилин 46 секунд — саме стільки часу поліціянт Дерек Шовен здавлював коліном шию Флойда.

Прощальні церемонії пройдуть також у Північній Кароліні, де народився Джордж Флойд, і в Техасі, де він буде похований.

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Як повідомлялося, 46-річний афроамериканець загинув 25 травня в Міннеаполісі відразу після того, як його затримали при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою.

Один із поліціянтів притиснув його до асфальту, надавивши коліном на горло. Флойд заявляв, що не може дихати, після чого йому викликали швидку допомогу.

Пізніше чоловік помер в лікарні. Відразу після інциденту в багатьох американських містах спалахнули вуличні протести з погромами та актами вандалізму, які тривають досі.