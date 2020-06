У Міннеаполісі в останню путь провели Джорджа Флойда

Про це повідомляє DW.

Біля закритої труни в актовому залі Північного центрального університету зібралися родичі та друзі Флойда, а також правозахисники та політики. Попрощатися з Джорджем Флойдом прийшов також мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей: він опустився на одне коліно перед труною і розплакався.

За словами адвоката сім'ї Флойда Бена Крампа, 46-річний чоловік помер не через коронавірус, а від іншої пандемії, "яка в Америці дуже добре відома, — пандемії расизму і дискримінації".

Присутні вшанували пам'ять Флойда мовчанням, що тривало 8 хвилин 46 секунд — саме стільки часу поліціянт Дерек Шовен здавлював коліном шию Флойда.

The body of #georgefloyd carried out of today’s memorial. The moment, the scene, unreal. #GeorgeFloydMemorial pic.twitter.com/Xet7rfwD1x