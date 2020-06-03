У Штатах ще трьом поліціянтам висунули звинувачення через вбивство Джорджа Флойда

Трьом колишнім офіцерам поліції Міннеаполіса висунули звинувачення у справі про вбивство 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

Про це повідомляє CNN.

Поліціянти, які мовчки спостерігали, як помирає Флойд, обвинувачуються в пособництві та підбурюванні до вбивства другого ступеня, а також в пособництві та підбурюванні до ненавмисного вбивства.

Крім того, колишньому поліціянту Дереку Шовену, який майже дев'ять хвилин душив коліном Джорджа Флойда, змінили статтю обвинувачення з вбивства третього ступеня на вбивство другого ступеня.

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах під час протестів і заворушень, що тривають уже тиждень, загинуло щонайменше 13 людей.

Комендантську годину ввели щонайменше у 40 містах, до боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.

Протести спалахнули після загибелі Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліціянти затримали його при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, після чого Флойд незабаром помер.

Загибель Флойда викликала хвилю протестів в США. Демонстрації переросли у вуличні заворушення, погроми та зіткнення з поліцією.