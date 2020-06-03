На протестах у США - вже понад 9 тисяч затриманих

Під час протестів у США, що були спричинені загибеллю афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання, вже заарештовано щонайменше 9 300 людей.

Про це повідомляє AP.

«Щонайменше 9300 осіб було затримано у США з моменту вбивства Джорджа Флойда», - йдеться у повідомленні.

Тільки у Лос-Анджелесі було затримано 2 700 протестувальників.

Зазначається, що у Нью-Йорку в свою чергу було затримано близько 1500 людей. Також у Далласі, Х’юстоні й Філадельфії поліцейські затримали по декілька сотень людей.

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах під час протестів і заворушень, що тривають уже тиждень, загинуло щонайменше 13 людей.

Комендантську годину ввели щонайменше у 40 містах, до боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.

Протести спалахнули після загибелі Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один із офіцерів притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, після чого Флойд невдовзі помер.

Фото: АА