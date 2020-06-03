Протести у США: до Вашингтона відправили близько 1,6 тисячі військових

Міністерство оборони США направило до столиці Вашингтона близько 1 600 військових на тлі протестів, спричинених смертю афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання.

Про це повідомляє CNN із посиланням на речника американського відомства Джонатана Гоффмана.

«Пентагон відрядив близько 1 600 військовослужбовців до Вашингтона на тлі посилення ролі армії у відповіді на протести у столиці країни», - йдеться у повідомленні.

За словами Гоффмана, солдати були відряджені з військових частин у Північній Кароліні та Нью-Йорку. Наразі всі вони перебувають на військовій базі штату.

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах під час протестів і заворушень, що тривають уже тиждень, загинуло щонайменше 13 людей.

Комендантську годину ввели щонайменше у 40 містах, до боротьби з погромами влада залучила Національну гвардію.

Протести спалахнули після загибелі Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня. Поліцейські затримали його при спробі розплатитися в магазині банкнотою, яку продавці вважали фальшивою. Один з офіцерів притиснув його голову до асфальту, натиснувши коліном на горло, після чого Флойд незабаром помер.

Фото: DAVID JOLES/STAR TRIBUNE