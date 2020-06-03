Заворушення у США: Трамп подякував сам собі за порядок у Вашингтоні
Про це Трамп написав у Twitter.
"В окрузі Колумбія (місто Вашингтон – ред.) минулої ночі не було проблем. Багато арештів. Чудова робота, яку зробили всі. Неподолана сила. Домінування. Так само, як було чудово і в Міннеаполісі (дякую тобі, президенте Трамп!)" - зазначив глава Білого дому.
D.C. had no problems last night. Many arrests. Great job done by all. Overwhelming force. Domination. Likewise, Minneapolis was great (thank you President Trump!).— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020
Напередодні Трамп оголосив, що залучає до охорони правопорядку в американській столиці військові підрозділи. Крім того, у Вашингтоні з 19-ї вечора до 6-ї ранку діяла комендантська година. У ніч проти середи місцева влада знову запровадила такий режим.
"Вашингтон, округ Колумбія був найбезпечнішим місцем на Землі минулої ночі!" - наголосив Трамп.
Як повідомляв Укрінформ, у США тривають масові протести, які супроводжуються безладдям, підпалами та мародерством. Заворушення спалахнули після того, як у Міннеаполісі загинув чорношкірий чоловік, щодо якого поліція застувала жорсткі заходи під час затримання.
Фото: The Whute House