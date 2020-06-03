Розігнати мирну акцію під Білим домом наказав генпрокурор Барр - CNN

Розгін поліцією мирної демонстрації біля Білого дому з використанням кийків і сльозогінного газу був ініційований генпрокурором Барром, аби президент Трамп міг зробити ефектне фото.

Нові подробиці вчорашнього інциденту розкриває CNN.

"План (розгону демонстрантів – ред.) був розроблений значно раніше в понеділок. Він дозволив би ще о 16-й годині очистити місце, аби президент міг підійти до сусідньої єпископальної церкви Святого Іоанна для фотозйомки", - зазначає телеканал із посиланням на джерело в адміністрації.

Однак, коли Барр приїхав до Лафайєт-сквер поблизу Білого дому, він побачив, що мітингувальники досі оточують резиденцію глави держави.

"Тоді Барр наказав поліції очистити територію", - розповів чиновник адміністрації.

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Як повідомляв Укрінформ, у Вашингтоні тривають акції протесту проти поліцейського свавілля. Вони спалахнули по всій країні після загибелі під час затримання поліцією в Міннеаполісі 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда.

У понеділок Дональд Трамп виступив із промовою, пригрозивши залучити війська для вгамування заворушень та мародерства, що виникли на тлі акцій протесту. Одразу після цієї промови президент США вирішив зробити фото з біблією біля єпископальної церкви святого Іоанна, яка постраждала від пожежі під час демонстрацій.