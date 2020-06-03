Протести у США: глава Пентагону проти ініціативи Трампа ввести війська

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що не підтримує застосування регулярних збройних сил для припинення масштабних акцій протесту в країні, які спалахнули минулого тижня після смерті в Міннесоті афроамериканця.

Про це міністр заявив у середу під час брифінгу в Пентагоні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Варіант використання регулярних військ у правоохоронній ролі повинен використовуватися лише в крайньому випадку, і лише в невідкладних ситуаціях. У нас зараз немає жодної із зазначених ситуацій. Отже, я не підтримую застосування Закону щодо протидії повстанням", - заявив глава оборонного відомства.

Він підкреслив, що загибель Флойда є "великою трагедією", та від імені Міністерства оборони висловив співчуття родині та друзям загиблого.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок президент США Дональд Трамп заявив про готовність залучити військові підрозділи для угамування протестів по всій країні, що спалахнули після смерті Джорджа Флойда під час затримання поліцією. Президент США апелював до Закону США щодо протидії повстанням від 1807 року, який уповноважує главу держави застосовувати війська у виключних обставинах, таких як громадська непокора, повстання та заколот у Сполучених Штатах.

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