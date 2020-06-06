Facebook поки не знайшов доказів іноземного втручання в протести у Штатах

Компанія Facebook Inc заявила в п'ятницю про те, що не володіє доказами фактів скоординованого іноземного втручання в акції протесту в США.

Про це пише "Голос Америки".

Глава підрозділу кібербезпеки компанії Натаніел Глейхер заявив, що хотів би застерегти людей від поспішних висновків без явного доказу іноземного втручання.

"Ми активно шукаємо і поки не виявили іноземного втручання... спрямованого на ці протести", - сказав він.

Нагадаємо: про можливе іноземне втручання раніше заявив генпрокурор США Вільям Бар. Він сказав, що якісь іноземні угруповання ведуть в соцмережах дезінформаційні кампанії, подібні тим, що проводилися Росією під час президентських виборів у 2016 році, щоб посіяти ворожнечу серед американців.

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