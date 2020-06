Хакери атакували виборчі штаби Трампа і Байдена — Google

Про це у Twitter повідомив очільник відділу Google з кібербезпеки Шейн Хантлі.

Він зазначив, що хакерські атаки на штаб Байдена проводилися з Китаю, а Трампа — з Ірану. За словами Хантлі, у хакерів може бути зв'язок з владою своїх країн.

Зараз у Google стверджують, що немає жодних ознак того, що хакери добилися успіху. Однак Хантлі дав деякі рекомендації виборчим штабам про те, як діяти у таких ситуаціях.

"Якщо ви працюєте над кампанією в цьому циклі виборів, ваші особисті облікові записи можуть бути зламані. Використовуйте кращий захист, який тільки зможете. Двофакторна аутентифікація або підвищений захист дійсно можуть змінити ситуацію", — зазначив він і додав, що Google повідомив про ці атаки хакерів користувачів, який вони могли стосуватися, а також співробітників правоохоронних органів.

If you are working on a campaign this election cycle, your personal accounts may be targeted. Use the best protection you can. Two factor authentication or Advanced Protection really can make a difference. https://t.co/Y8shDx9eWu