Трамп не планує відкладати президентські вибори у США

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що навіть не думав про відтермінування проведення президентських виборів у країні через пандемію коронавірусу.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок у Вашингтоні, повідомляє ABCNews.

«Я ніколи не думав про зміну дати виборів. Нащо мені потрібно це робити?» - заявив Трамп.

Він додав, що вибори нового президента США відбудуться, як і було заплановано, 3 листопада.

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Раніше ексвіцепрезидент США Джо Байден припустив, що чинний глава Білого дому Дональд Трамп спробує відтермінувати цьогорічні президентські вибори.

Фото: The White House