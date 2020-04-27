Пелосі підтримала Байдена на виборах президента США

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі виступила на підтримку кандидата в президенти США Джо Байдена.

Про це вона заявила у відеозверненні, опублікованому на YouTube-каналі Байдена.

«Сьогодні я з гордістю підтримую Джо Байдена на посаді президента США, оскільки він буде надзвичайним президентом. Він знає, як робити роботу», - заявила Пелосі.

Вона нагадала, що саме Байден під час Великої рецесії працював над реалізацією пакету заходів стимулювання, який дозволив створити і зберегти в країні мільйони робочих місць.

Пелосі зазначила, що політик здатний вивести США з кризи, пов’язаної з коронавірусом. «І коли ми стикаємося з коронавірусом, Джо був голосом розуму та стійкості з чітким планом вивести нас із цієї кризи», - сказала вона.

Пелосі заявила, що Байден є лідером, «який є уособленням надії та мужності, справжності та доброчесності».

Як повідомляв Укрінформ, раніше експрезидент США Барак Обама підтримав Джо Байдена, який обіймав за його президентства посаду віцепрезидента, як кандидата від Демократичної партії на пост президента Сполучених Штатів.

Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада.

Фото: ZACH GIBSON / MCT