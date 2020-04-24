Байден не виключає, що Трамп спробує відтермінувати вибори
Про це він заявив під час онлайн-фандрейзингу, повідомляє CNN.
"Запам’ятайте мої слова: я думаю, що він (Трамп – ред.) спробує якимось чином відкласти вибори. Посилаючись на якусь причину, чому вони не можуть відбутися", - заявив Байден.
Колишній віцепрезидент США завжди наполягав на тому, що президентські вибори мають відбутися, як заплановано, у листопаді цього року.
Зазначається, що Трамп не може сам змінити дату виборів, яка прописана у вже схваленому законі, а будь-які зміни федерального законодавства потребують згоди обох палат Конгресу США.
Проте деякі представники Демократичної партії побоюються, що Трамп може спробувати відтермінувати вибори або відмовитися залишити Білий дім у разі поразки у листопаді.
У самого Трампа ще не прокоментували закиди Байдена.