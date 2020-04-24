Байден не виключає, що Трамп спробує відтермінувати вибори

Байден не виключає, що Трамп спробує відтермінувати вибори

Укрінформ
Ексвіцепрезидент США Джо Байден вважає, що чинний глава Білого дому Дональд Трамп спробує відтермінувати цьогорічні президентські вибори.

Про це він заявив під час онлайн-фандрейзингу, повідомляє CNN.

"Запам’ятайте мої слова: я думаю, що він (Трамп – ред.) спробує якимось чином відкласти вибори. Посилаючись на якусь причину, чому вони не можуть відбутися", - заявив Байден.

Колишній віцепрезидент США завжди наполягав на тому, що президентські вибори мають відбутися, як заплановано, у листопаді цього року.

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Зазначається, що Трамп не може сам змінити дату виборів, яка прописана у вже схваленому законі, а будь-які зміни федерального законодавства потребують згоди обох палат Конгресу США.

Проте деякі представники Демократичної партії побоюються, що Трамп може спробувати відтермінувати вибори або відмовитися залишити Білий дім у разі поразки у листопаді.

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У самого Трампа ще не прокоментували закиди Байдена.

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