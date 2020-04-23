Гербст попереджає про можливе повернення "Україногейту" на виборах у США

Питання України, пов'язане з розслідуванням проти Байденів, має всі шанси знову стати актуальним на президентських виборах у США в той час, як Джо Байден залишився практично єдиним кандидатом від демократів у подальших перегонах.

Про це заявив у четвер, 23 квітня, експосол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної Ради" Джон Гербст, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Джо Байден зараз практично стає (єдиним - ред.) кандидатом від демократів у президентських перегонах. Отже, питання України, очевидно, знову спливе в подальшій президентській кампанії (в США - ред.)", - підкреслив Гербст під час вебінару, організованого Американсько-Українською діловою радою (USUBC).

Він зазначив, що "українська" тема є одним із найбільш потужних меседжів проти Байдена в кампанії Трампа. Втім, через пандемію коронавіруса акценти дещо змінилися.

Тим не менше, зауважив експосол США, попри це двопартійна підтримка України з боку США залишається дуже потужною. "Це справедливо сказати як про адміністрацію, так особливо й про Конгрес", - запевнив американський експерт.

У цьому зв'язку він нагадав, як минулого року провідні сенатори-республіканці, а також представники уряду США контактували з Білим домом щодо поновлення військової допомоги для України, припиненої одноосібним рішенням президента Трампа. Після цього обидві партії й адміністрація підтримали санкції проти російського проєкту "Північний потік - 2", який мав на меті пустити газ в обхід України.

Для того, щоби зберегти й посилити цю підтримку, Гербст наголосив на важливості для команди Президента України Володимира Зеленського "зміцнювати відносини з Вашингтоном". Однак при цьому, за його словами, потрібно звернути увагу принаймні на три важливих пункти.

"По-перше, я не можу не підкреслити важливість подальшого просування реформ", - зауважив Гербст, наголосивши, що корупція в Україні є однією з головних проблем для держави.

"По-друге, потрібно уникати втягнення в американську політику, насамперед у питанні (розслідування - ред.) щодо Байденів перед президентськими виборами в США в листопаді", - зазначив експосол США.

Й по-третє, за його словами, "треба бути якомога більш активним та послідовним", коли справа стосується Конгресу США. Він уточнив, що багато українських політиків, які приїжджають до Вашингтона й намагаються добитися зустрічей у Конгресі, висловлюють там різні позиції. Втім, ці меседжі, особливо коли вони виходять від політичної сили Президента України, "повинні бути скоординованими".

Як повідомлялося, українське питання, а саме тиск президента Трампа на Україну з метою початку розслідування проти родини Байденів з одночасним припиненням оборонної допомоги Україні, стало головною лінією в процесі імпічменту Дональда Трампа. У ЗМІ ця справа отримала назву "Ukrainegate". Процес імпічменту завершився невизнанням провини Дональда Трампа в Сенаті, який контролюється однопартійцями президента США.