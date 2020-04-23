Facebook показуватиме країну походження «передвиборчих» постів

Соціальні мережі Facebook і Instagram відкриють доступ до інформації про геолокацію власників найпопулярніших акаунтів, чиї пости пов’язані із виборами.

Про це повідомляється у блозі компанії.

«Ми хочемо переконатися, що люди користуються нашими послугами достовірно і можуть зрозуміти, хто стоїть за публікаціями, які вони бачать. Це особливо важливо, коли йдеться про вибори, тому ми робимо додаткові кроки, щоб зробити сторінки та акаунти з великою аудиторією прозорішими», - написали менеджери з продуктів Аніта Джозеф і Джорджина Шиді-Колієр..

Дані про місцезнаходження будуть вказуватися у кожному пості, який опублікує людина.

Найближчим часом функція стане доступною тільки в США.

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Представники соцмережі відзначили, що особливу увагу буде приділено профілям, власники яких знаходяться за межами країни, але мають велику аудиторію в США.

"Ці зміни - частина наших більш широких зусиль щодо захисту виборів та збільшення прозорості Facebook та Instagram, що вживаються для того, щоб люди могли приймати більш обґрунтовані рішення щодо постів, які вони читають, яким довіряють і якими діляться", - йдеться у публікації.

Як повідомлялося, президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.

Фото: AA