Word навчили редагувати тексти за допомогою штучного інтелекту

Microsoft запустив у Word інструмент, який допоможе редагувати текст та зробити його зрозумілішим.

Про це повідомляє The Next Web.

Інструмент Rewrite Suggestions працює за допомогою штучного інтелекту. У Word потрібно виділити речення, натиснути праву клавішу миші та обрати пункт Rewrite Suggestions. Тоді зʼявиться вікно, в якому запропонують варіант речення, який штучний інтелект вважає найбільш зрозумілим за змістом. Інструмент може пропонувати синоніми та видаляти зайві частини речення.

Нова функція поки доступна лише для передплатників на Microsoft 365, але в майбутньому розробники планують відкрити її для решти користувачів.