Word навчили редагувати тексти за допомогою штучного інтелекту

Word навчили редагувати тексти за допомогою штучного інтелекту

Укрінформ
Microsoft запустив у Word інструмент, який допоможе редагувати текст та зробити його зрозумілішим.

Про це повідомляє The Next Web.

Інструмент Rewrite Suggestions працює за допомогою штучного інтелекту. У Word потрібно виділити речення, натиснути праву клавішу миші та обрати пункт Rewrite Suggestions. Тоді зʼявиться вікно, в якому запропонують варіант речення, який штучний інтелект вважає найбільш зрозумілим за змістом. Інструмент може пропонувати синоніми та видаляти зайві частини речення.

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Нова функція поки доступна лише для передплатників на Microsoft 365, але в майбутньому розробники планують відкрити її для решти користувачів.

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