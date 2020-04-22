Штучний інтелект та мистецтво: IZOLYATSIA запрошує на онлайн-дискусію художницю з Нью-Йорка

Публічний artist talk про практики роботи зі штучним інтелектом та його використанням в сучасному мистецтві проведе 23 квітня в межах програми American Arts Incubator художниця з Нью-Йорку Еллен Перлман.

Про це повідомляє у Facebook платформа культурних ініціатив IZOLYATSIA.

«Чи існує частка людської свідомості, за якою не можна слідкувати? Чи може штучний інтелект бути фашистським? Це лише деякі складні питання, поставлені роботою доктора Еллен Перлман у її операх AI «Noor» та «AIBO», що побудовані навколо відстеження роботи мозку та штучного інтелекту. У своїй презентації Еллен покаже уривки з обох опер та висвітлить їхні технологічні аспекти. Вона також представить свою роботу як директорки ThoughtWorks Arts - глобальної дослідницької та інноваційної лабораторії нових технологій», - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, подія відбудеться в прямому ефірі на сторінці фонду IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives у Facebook, та в ZOOM із синхронним перекладом, або англійською мовою на вибір.

Докторка Еллен Перлман — митець, критик, кураторка та письменниця, яка працює з новими медіа. В рамках програмі American Arts Incubator вона буде вести семінари з питань штучного інтелекту та мистецтва в Україні.