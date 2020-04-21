Байден зібрав на президентську кампанію вже втричі більше за Трампа

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден зібрав за місяць 47 мільйонів доларів пожертв для продовження політичної кампанії у боротьбі за крісло очільника Білого дому.

Про це повідомляє Independent.

«Кандидат у президенти від демократів Джо Байден зібрав 47 мільйонів пожертв на кампанію у тільки березні. Вдвічі більше ніж Виборчий комітет Республіканської партії та втричі більше за збір кампанії Трампа», - йдеться у повідомленні.

За даними газети, близько 40% з усіх пожертв за березень, Байден отримав від людей, які зробили внески менш як 200 доларів.

Водночас, після підрахунку витрат Байдена на політичну кампанію у березні, він має в залишку 26,4 мільйона доларів.

Як повідомлялося, минулого тижня останній конкурент Байдена – сенатор Берні Сандерс зняв свою кандидатуру.

Байден вже заявив, що почав збирати перехідну команду Білого дому, щоб швидко зібрати штат у випадку, якщо він переможе Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року.