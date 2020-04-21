Байден зібрав на президентську кампанію вже втричі більше за Трампа
Про це повідомляє Independent.
«Кандидат у президенти від демократів Джо Байден зібрав 47 мільйонів пожертв на кампанію у тільки березні. Вдвічі більше ніж Виборчий комітет Республіканської партії та втричі більше за збір кампанії Трампа», - йдеться у повідомленні.
За даними газети, близько 40% з усіх пожертв за березень, Байден отримав від людей, які зробили внески менш як 200 доларів.
Водночас, після підрахунку витрат Байдена на політичну кампанію у березні, він має в залишку 26,4 мільйона доларів.
Як повідомлялося, минулого тижня останній конкурент Байдена – сенатор Берні Сандерс зняв свою кандидатуру.
Байден вже заявив, що почав збирати перехідну команду Білого дому, щоб швидко зібрати штат у випадку, якщо він переможе Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року.