Вибори у США: Байден уже збирає команду для Білого дому

Колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що почав збирати перехідну команду Білого дому, щоб швидко зібрати штат у випадку, якщо він переможе Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року.

Про це повідомляє The Hill.

"Заявляю вам, що це вже почалося. Звучить самовпевнено. Я не хочу сказати, що ми про це думали місяць тому. Ми це зробили, тому що це звучить, ніби я був певен, що станеться так, що я буду кандидатом. Я не хочу, щоб це так звучало, але це має статися, і тому перехідну команду вже почали збирати", - заявив Байден 16 квітня.

Зазначається, що команда перехідного періоду матиме вплив на призначення Байдена в його кабінеті та керівництві урядовими установами. Байден не повідомив, хто потрапив до перехідної команди чи кого він розглядає на вищі ролі у своїй потенційній адміністрації. Водночас він заявив, що розглядає республіканців як кандидатів на деякі топ-посади в його адміністрації.

Раніше Байден заявив, що у разі перемоги на президентських виборах 2020, він не призначатиме губернатора штату Нью-Йорк Ендрю Куомо віцепрезидентом США.

«Я думаю, що губернатор Куомо міг би сам бути президентом, він чудова людина, але я також вважаю важливим, щоб (віцепрезидентом США – ред.) стала жінка», - заявив Байден. За його словами, є безліч висококваліфікованих жінок, у яких достатньо знань і досвіду, щоб обійняти посаду президента.

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Як повідомляв Укрінформ, колишній суперник Джо Байдена на президентських виборах сенатор-демократ від штату Вермонт Берні Сандерс виступив на підтримку свого опонента та закликав голосувати саме за нього. Раніше Національний комітет Демократичної партії США заявив, що липневий з'їзд у місті Мілвокі, на якому мав бути офіційно кандидат від демократів на президентських виборах, перенесений на 17 серпня.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.