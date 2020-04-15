Обама підтримав Байдена на виборах президента

Колишній президент США Барак Обама виступив на підтримку кандидата у президенти США та колишнього віцепрезидента країни Джо Байдена.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Twitter.

«Я дуже пишаюся тим, що заявляю про підтримку Джо Байдена у президенти США», - сказав Обама.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX — Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020

Він також згадав, що коли свого часу починав власну президентську кампанію й обрав Байдена своїм віцепрезидентом, то це було одним з найкращих рішень в його житті.

На думку Обами, Байден має всі якості, які потрібні для глави Білого дому.

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Як повідомлялося, раніше колишній суперник Джо Байдена на президентських виборах сенатор-демократ від штату Вермонт Берні Сандерс виступив на підтримку свого опонента та закликав голосувати саме за нього.

Фото: АА