Сандерс оголосив про підтримку Байдена на виборах президента США

Колишній запеклий суперник Джо Байдена на президентських виборах сенатор-демократ від штату Вермонт Берні Сандерс виступив на підтримку свого опонента та закликав голосувати саме за нього.

З такою заявою Сандерс виступив на онлайн-конференції, присвяченій протидії коронавірусу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я звертаюся до всіх американців – я прошу кожного демократа, я прошу кожного позапартійного, я прошу багатьох республіканців – зібратися разом у цій кампанії, щоб підтримати вашу кандидатуру, яку я також схвалюю", - зазначив Сандерс, звертаючись під час прямого включення до Байдена.

Сандерс заявив, що зробить усе від нього залежне, аби це сталося.

"Ви потрібні нам у Білому домі", - наголосив сенатор.

Читайте також: Демократи висунуть кандидата в президенти США місяцем пізніше

Як повідомляв Укрінформ, Берні Сандерс, донедавна потужний конкурент Джо Байдена у боротьбі за висування кандидатом на виборах президента США від Демократичної партії, заявив про завершення своєї кампанії.

Нагадаємо, на виборах 2016 року Берні Сандерс поступився Гілларі Клінтон у внутрішньопартійній боротьбі. Однак тоді сенатор від штату Вермонт не підтримав колишню першу леді у подальших перегонах за головне крісло в Білому домі.