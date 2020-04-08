Берні Сандерс вийшов із президентської гонки у США

Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Берні Сандерс завершив свою кампанію, відкривши шлях до отримання партійної номінації ексвіцепрезидентові Джо Байдену.

Про це Сандерс оголосив у середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Хоча ми перемогли ідеологічно, вибороли підтримку такої кількості молоді, працівників по всій країні, я дійшов висновку, що ця битва за номінацію від демократів не матиме успіху. Сьогодні я оголошую про припинення своєї кампанії", - заявив 78-річний сенатор від штату Вермонт.

На його думку, кількість партійних делегатів, яку зібрав його головний суперник, колишній віцепрезидент Байден, "робить шлях до перемоги неможливим".

Сандерс зауважив, що це рішення далося йому нелегко, та подякував своїм прибічникам, сотням тисяч волонтерів, ініціативним лідерам та митцям за підтримку під час перегонів.

Берні Сандерс разом з Джо Байденом вважалися головними претендентами на номінацію від Демократичної партії. Потужна підтримка сенатора Сандерса на початку перегонів у кількох штатах давала йому шанси обійти Байдена у внутрішньопартійній боротьбі. Однак приголомшливий успіх у лютому не компенсував Сандерсу втрачених пізніше шансів.

Припинення участі сенатора в президентських перегонах, як і під час виборів 2016 року, коли він поступився Гілларі Клінтон, стало неочікуваним ударом для прогресивної частини демократів, яка була його електоральним ядром. Тепер головним кандидатом від Демократичної партії вважається Джо Байден, який, вочевидь, змагатиметься за право очолити Білий дім з чинним президентом США Дональдом Трампом.