Демократи можуть висунути кандидата у президенти США онлайн - Байден

Колишній віцепрезидент США Джо Байден допустив, що з'їзд Демократичної партії, на якому має бути висунуто кандидата у президенти США, можливо, відбудеться онлайн через пандемію COVID-19.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ABC, повідомляє AP.

За словами Байдена, партії «можливо, доведеться провести віртуальний з'їзд». «Можливо, ми не зможемо зібрати в одному місці 10, 20, 30 тисяч людей», - сказав він.

Раніше Національний комітет Демократичної партії США заявив, що липневий з'їзд у місті Мілвокі, на якому мав бути офіційно висунутий кандидат від демократів на президентських виборах, перенесений на 17 серпня.

Раніше з’їзд планувався на 13-16 липня, в ньому мали взяти участь до 50 тис. людей.

Одним із найбільш імовірних кандидатів на президентських виборах від Демократичної партії є Джо Байден.

Читайте також: Демократи висунуть кандидата в президенти США місяцем пізніше

З проведенням з'їзду демократів має бути оголошено і офіційний початок виборчої кампанії.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.

За даними сайту Worldometer, США є найбільш ураженою пандемією COVID-19 країною у світі. Станом на 6 квітня там зафіксовано 336 851 випадок захворювання та 9,6 тис. смертей.