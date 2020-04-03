Демократи висунуть кандидата в президенти США місяцем пізніше

Національний комітет Демократичної партії США заявив, що липневий з'їзд у місті Мілвокі, на якому мав бути офіційно висунутий кандидат від демократів на президентських виборах 2020, перенесений на 17 серпня.

Це пов’язано з пандемією коронавірусу COVID-19, повідомляється у Twitter комітету.

«У світлі безпрецедентної кризи в галузі охорони здоров'я, яку переживає наша країна, Національний з’їзд Демократичної партії 2020 року відбудеться на тижні, починаючи з 17 серпня у Мілвокі, що дасть нашій команді більше часу для визначення найбільш прийнятної структури для цієї історичної події», - йдеться у повідомленні.

За словами глави комітету з національних з'їздів Демократичної партії Джо Солмонезе, це було найкращим рішенням на тлі пандемії коронавірусу COVID-19.

Раніше з’їзд планувався на 13-16 липня, в ньому мали взяти участь до 50 тис. людей.

Одним із найбільш імовірних кандидатів на президентських виборах від Демократичної партії є ексвіцепрезидент США Джо Байден.

З проведенням з'їзду демократів має бути оголошено і офіційний початок власне виборчої кампанії.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада.