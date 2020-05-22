ООН запустила ініціативу щодо боротьби з фейками про COVID-19

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш у четвер запустив ініціативу Verified (Перевірено) для збільшення обсягу та охоплення якомога більшої аудиторії достовірною, точною інформацією щодо пандемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє UN News.

"Дезінформація поширюється онлайн, в месенджерах і від людини до людини. Її автори використовують продумані методи створення і поширення. Щоб протистояти цьому, таким науковцям та установам, як Організація Об'єднаних Націй потрібно донести до людей точну інформацію, якій вони можуть довіряти", - заявив Гутерріш.

Як зазначається, Verified є так званою "цифровою службою швидкого реагування" на дезінформацію про COVID-19.

ООН закликала людей у всьому світі стати "інформаційними волонтерами", щоб ділитися надійним контентом і таким чином забезпечити безпеку своїх сімей і спільнот. Передбачається, що волонтери будуть щодня отримувати перевірений контент, оптимізований для поширення, з простими переконливими повідомленнями, які або безпосередньо протидіють дезінформації, або заповнюють інформаційну прогалину.

Інформація надаватиметься за трьома темами: наука – присвячена порятунку життів від хвороби, солідарність – сприяння місцевому і глобальному співробітництву і рішення, де закликатимуть до підтримки постраждалих груп населення.

Verified співпрацюватиме з агентствами ООН та іншими організаціями, зокрема з впливовими особами, громадянським суспільством, бізнесом та медіаорганізаціями для розповсюдження надійного, точного контенту, а також для роботи з платформами соцмереж для усунення ненависті та шкідливої інформації про COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 травня у світі зафіксовано 5 194 879 випадків коронавірусу, зокрема 334 622 летальні випадки і 2 081 511 випадків одужання.